РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 фев. Более 200 опасных ям устранили за месяц на дорогах Королева, сообщил глава городского округа Александр Ходырев.

Дефекты на дорожном полотне в муниципалитете устраняют для того, чтобы не допустить аварий. Для зимнего периода существует специальная технология укладки покрытия.

«Рабочие устраняют выбоины литым асфальтобетоном, который используется при минусовой температуре. Эта смесь представляет собой разогретый комплекс материалов и имеет высокую водостойкость, благодаря которой ее можно укладывать и при дожде. За прошедший месяц таким способом мы устранили более 200 опасных ям», - написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что ямочный ремонт не может заменить полноценного обновления дорожного полотна. Однако с задачей не допустить увеличения числа аварий на дорогах он справляется.