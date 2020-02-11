РИАМО - 11 фев. Атмосферное давление в Подмосковье и Москве понизилось до 730,1 миллиметра ртутного столба, но рекорда самого низкого давления не будет, и во второй половине дня во вторник оно начнет повышаться, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Сегодня Московский регион остается под влиянием глубокого атлантического циклона, центр которого кружит над севером Скандинавского полуострова. Уже накануне вечером атмосферное давление стало потихоньку понижаться, и в 12 часов 11 февраля оно составило 730,1 миллиметра ртутного столба, или 973,1 гектопаскаля», - говорится в сообщении.

Самое низкое давление 11 февраля наблюдалось в 1979 году, тогда оно составило 971,7 гектопаскаля. Рекорд самого низкого атмосферного давления вряд ли будет установлен во вторник, так как во второй половине дня оно начнет слабо повышаться.