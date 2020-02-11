РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 11 фев. В прошлом году в подмосковном Дзержинском установили более 270 камер видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный регион», сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава городского округа Людмила Иванова.

Накануне она отчиталась перед жителями по итогам за 2019 год.

«Установили в 2019 году 273 камеры по программе «Безопасный регион». Теперь задача – установить камеры на подъездах домов», – написала Иванова.

Она добавила, что рост инвестиций стал выше на 21% по сравнению с 2018 годом. Также погасили все долги горокруга.

«Привлекли 27 врачей и закупили оборудование на 90 миллионов рублей в нашу больницу. Мы знаем, этого недостаточно, чтобы говорить о качестве медицины. Работаем дальше», – подчеркнула Иванова.

Она пояснила, что в округе также строится школа на 1000 мест и детсад на 240 мест. По словам Ивановой, планируется построить еще одно дошкольное учреждение. Также в 2019 году администрация приобрела три квартиры для детей-сирот, направлено 1,9 миллиона рублей на поддержку малоимущих семей.

В городском округе также развивается программа «Активное долголетие», в нее вовлечены 400 пенсионеров. Также в 2019 году благоустроили семь дворов, установили 11 детских площадок.

«Мы работаем над тем, чтоб к концу 2020 года у каждого жителя была чистая московская вода. До конца 2022 года завершим переселение из ветхого жилья. Цель одна: Дзержинский должен стать городом, в котором хочется жить», – заключила Иванова.