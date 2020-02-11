РИАМО - 11 фев. В Можайском городском округе правоохранители задержали 69-летнего подозреваемого в хранении крупного запаса оружия и боеприпасов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«При обыске в доме злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты два пистолета различных модификаций, а также 200 патронов различного калибра», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что пистолеты и часть патронов относятся к категории огнестрельного оружия и боеприпасов, пригодных для производства выстрела.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения оружия. Подозреваемого задержали.

Максимальное наказание по соответствующей статье УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.