РИАМО - 11 фев. В новой Москве днем во вторник зафиксировали сильные порывы ветра до 15 метров в секунду, на остальной территории столицы порывы достигают 12 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве облачная погода, слабый снег, порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном – минус 0,3 – плюс 0,5 градуса; Северном – минус 0,8-0,2 градуса, Северо-Восточном – минус 0,7-0 градусов, Восточном – минус 0,7-0,3 градуса, Юго-Восточном – минус 0,9-0,2 градуса, Южном – минус 0,6 – плюс 0,1 градуса, Юго-Западном – минус 1,1-0,2 градуса, Западном – минус 1,4-0 градусов, Северо-Западном – минус 0,5-0 градусов», — говорится в сообщении.

В Зеленограде идет слабый снег, температура – минус 0,7-0,6 градуса. На территории новой Москвы — слабый снег, температура колеблется в пределах минус 1-0,6 градуса, порывы ветра — до 15 метров в секунду.

В Московском регионе до вечера вторника действует «желтый» уровень опасности погоды из-за порывистого ветра.