РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 фев. На Пионерской улице в поселке Томилино подмосковных Люберец установили новые урны по просьбе жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Жители городского округа обратились на портал государственных и муниципальных услуг МО с просьбой благоустроить пешеходную зону, установив урны для мусора по следующему по адресу: поселок Томилино, улица Пионерская.

«В ответ на обращение жителей все необходимые работы по установке новых урн на территории по вышеуказанному адресу были оперативно выполнены», – говорится в сообщении.

Куратором данного обращения было назначено министерство благоустройства Московской области.

«Выполнение любых обращений жителей стало более эффективно благодаря работе подмосковного ЕЦУР», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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