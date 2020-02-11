РИАМО - 11 фев. Этап Кубка мира FIS по фристайлу пройдет на территории спортивного комплекса «Воробьевы горы» 15 февраля, участие в нем примут более 70 спортсменов из разных стран мира, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы спортивного комплекса.

«Для участия в этапе в Москву приедут более 70 лучших спортсменов из Белоруссии, Казахстана, Австралии, Канады, КНР, США, Швейцарии и России. Нашу страну будут представлять победители и призеры чемпионата мира и этапов Кубка мира Илья Буров, Павел Кротов, Любовь Никитина, Максим Буров, Софья Алексеева, Артем Потапов и Сергей Семенов», – сказал собеседник агентства.

Кроме соревнований гости мероприятия смогут посетить выступление артиста Natan, диджей сеты, розыгрыши призов от партнеров мероприятия и посмотреть праздничный фейерверк.

Вход для болельщиков в зрительскую зону будет осуществляться с Воробьевской набережной. Попасть на нее можно либо от станции метро «Воробьевы горы», либо на канатной дороге: от станций «Лужники» или «Воробьевы горы» до средней станции «Новая лига» – места проведения соревнований.

Для проезда зрителей в зону проведения соревнований на канатной дороге организаторы запустили совместно с Московской канатной дорогой специальный тариф «Зритель», который позволит за 200 рублей попасть на среднюю станцию «Новая Лига» от станций «Воробьевы горы» или «Лужники» и обратно.

Российская столица уже в десятый раз принимает Кубок мира FIS по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика. Москва является пионером проведения крупнейших соревнований по фристайлу в мегаполисах на искусственных сооружениях.