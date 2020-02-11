РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. Глава Балашихи Сергей Юров обсудил с жителями вопросы открытия объектов спортивной инфраструктуры на территории городского округа в ходе личного приема, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

10 февраля в приеме населения также приняли участие представители прокуратуры, заместители главы и руководители профильных управлений администрации Балашихи.

«Провел личный прием населения. Жители Балашихи обращались с вопросами об оказании содействия в благоустройстве территории, помощи в предоставлении жилья», - сказал Юров.

Он добавил, что также были предложения от жителей об открытии объектов спортивной инфраструктуры на территории Балашихи.

Глава Балашихи проводит личные приемы жителей городского округа ежемесячно.