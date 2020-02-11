РИАМО - 11 фев. В Москве таксист в среднем может заработать от 20 до 25 тысяч рублей в месяц при стандартном восьмичасовом рабочем дне, пишут «Известия».

Из выручки 3% идут на лизинговые платежи и страхование, еще 4% – доход таксопарка, налоги и эксплуатационные расходы – это еще 23%. Доход водителя составляет 34% от выручки, а доход агрегатора – 25%.

«Для того, чтобы повысить свой доход до максимального – в 74 тысячи рублей – таксист должен трудиться 25 дней в месяц по 12 часов, всего 300 часов. При таком рабочем графике таксисты рискуют не только своим здоровьем, но и здоровьем пассажиров, поскольку растет риск ДТП», – говорится в материале.

При этом, чтобы заработать среднюю московскую зарплату в размере 88,6 тысячи рублей, таксисту придется крутить баранку по 13–14 часов вообще без выходных.

В столице сейчас эксплуатируется более 139 тысяч легковых такси с разрешениями Москвы (52 864) и Московской области (86 933).

За последние 10 лет москвичи стали пользоваться этим видом транспорта почти в 20 раз чаще.

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