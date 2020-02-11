РИАМО - 11 фев. На Куликовской улице в Москве мужчина выстрелил в воздух из сигнального пистолета, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

«Вчера в 11 часов в полицию поступило сообщение об инциденте на Куликовской улице, дом 16. По предварительным данным, мужчина произвел выстрел из, предположительно, сигнального оружия в воздух. От выстрела никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что стрелявшего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данному факту проводится проверка.