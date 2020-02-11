РИАМО - 11 фев. Москва представила свои проекты в области развития городского пространства на Международной конференции World Urban Forum (WUF10), также презентован 10-й Московский урбанистический форум, который пройдет на территории столичного парка «Зарядье» со 2 по 5 июля 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Стройкомплекса города.

WUF10 проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Мероприятие проводится в рамках программы ООН по населенным пунктам. В рамках конгресса обсуждаются вопросы урбанизации и ее влияния.

«В крупнейшем международном событии, посвященном городскому развитию, впервые участвует правительство Москвы. Интерактивный стенд столицы — самый масштабный на экспозиции. На нем проходят презентации проектов Москвы - развитие транспорта, реновация, Большой сити, развитие спортивных кластеров, парков и общественных пространств», - говорится в материале.

Стенд правительства российской столицы стилизовали под «Зарядье» — на территории парка пройдет очередной Московский урбанистический форум, на который пригласили участников WUF10. Тема будущего форума - «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации».

«Москва является источником передовых урбанистических практик для мировых мегаполисов. Мы начали этот форум десять лет назад, когда Москва нуждалась в определенных мировых практиках, мы начали с желания изучать мировые практики и внедрять их, и теперь мы можем ими делиться», - рассказал директор Moscow Urban Forum Денис Бойков.

Московский урбанистический форум — самый большой в мире форум, посвященный урбанизации. Важнейшей его частью в текущем году станет конгресс URBAN HEALTH, на котором обсудят здоровье городов. Также в рамках деловой программы пройдет фестиваль Moscow Urban Fest - крупнейший и единственный в мире фестиваль урбанистики. В прошлом году его посетили более 200 тысяч человек.

Приглашения на МУФ уже начали рассылать. Участие в форуме в Москве подтвердили мэр Франкфурта-на-Майне Питер Фельдманн, мэр Боготы Энрике Пеньялоса, директор архитектурной студии Zaha Hadid Architects, архитектор Патрик Шумахер, датский архитектор и урбанист Ян Гейл и многие другие.