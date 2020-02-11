РИАМО - 11 фев. В Московской области планируют до конца 2020 года открыть клубы в рамках программы «Активное долголетие» во всех городских округах, по этой программе пожилые жители региона могут бесплатно посещать музеи и различные занятия, сообщила во вторник журналистам министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«Мы уже открыли 14 клубов «Активного долголетия», где можно с пользой провести время. <…> До конца 2020 года клубы откроются в каждом муниципальном образовании. На эти цели в бюджете предусмотрены дополнительные средства – около 150 миллионов рублей», - сказала Фаевская.

Она напомнила, что с 2019 года в Подмосковье реализуется проект «Активное долголетие». Пожилые жители могут бесплатно посещать музеи, занятия по английскому языку, обучаться компьютерной грамотности и многому другому.

«Также мы запустили мобильное приложение для учета посещаемости участников мероприятий в рамках программы «Активное долголетие». Данный сервис позволяет инструкторам социальных учреждений за 20 минут до начала занятий и в течение занятия зарегистрировать всех участников той или иной активности с помощью мобильного приложения путем сканирования социальных карт», - добавила Фаевская.

По ее словам, мобильное приложение «Активное долголетие» реализовано более чем в 50 социальных учреждениях, в нем зарегистрировано свыше тысячи инструкторов. Фаевская надеется, что мобильное приложение появится также во всех учреждениях, где проводятся мероприятия в рамках «Активного долголетия».

Программа была разработана с целью увеличения средней продолжительности жизни населения.