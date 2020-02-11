РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 фев. Городской любительский турнир по настольному теннису пройдет 29 февраля в подмосковных Котельниках, победители получат медали и грамоты, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Городской любительский турнир по настольному теннису «Котельники - вперед!» пройдет 29 февраля в 12:00 в ФОК «Силикат». Победители в каждой группе получать медали и грамоты, все участники - подарки! Ждем детей, родителей, молодежь и пенсионеров, ждем всех, кто умеет играть в настольный теннис на любом уровне», - говорится в сообщении.

Заявить о своем участии можно до 28 февраля, написав ФИО, год рождения и телефон с пометкой «теннис» в директ Instagram-аккаунта @fokbelka или позвонив по телефону: 8(498)659-89-05.