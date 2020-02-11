РИАМО - 11 фев. Проект музейного хранилища, которое появится в новой Москве, планируют разработать уже к августу этого года, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Мы сейчас находимся в активной стадии проектирования, каждую неделю проводим штаб. Отработали и согласовали с музеями планировку этажей, размещение музеев внутри хранилища. Сейчас работаем над инженерными системами», – сказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он добавил, что планируется войти на экспертизу с проектом в августе, чтобы до конца года разыграть конкурс на строительно-монтажные работы.

Комплекс фондохранилища будет состоять из четырех шестиэтажных зданий, где разместятся коллекции 24 музеев. Для коллекций музеев Москвы планируется возвести отдельное четырехэтажное строение. Все музейные корпуса объединит единый стилобат. Комплекс будет расположен вблизи Калужского шоссе в пешеходной доступности от станций метро «Ольховая» и «Коммунарка».

«Площадь фондохранилища составит 73 тысячи квадратных метров, из которых 50 тысяч «квадратов» федеральные объекты и более 20 тысяч – городские. Кроме этого, около 10 тысяч квадратных метров предназначено для постоянной экспозиции. Поэтому это будет не просто склад, а современнейший объект, куда люди будут приезжать и смотреть актуальные и новые экспозиции», – отметил Жидкин.

По его словам, музейное фондохранилище в поселке Коммунарка начнут строить в конце 2020 года. Сейчас полным ходом идет проектирование, а в 2023 году фондохранилище введут в эксплуатацию.