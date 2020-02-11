РИАМО - 11 фев. Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что введение ограничения на импорт зарубежного медицинского оборудования положительно повлияет на российский бизнес, сообщает Nation News.

Министерство промышленности и торговли РФ предложило на два года ввести ограничение на ввоз зарубежного оборудования сердечно-сосудистой хирургии в государственные учреждения с условием, что в России есть хоть один производитель аналогичных устройств.

«Это пойдет на пользу, потому что нам нужно восстановить свои элементарные вещи», - сказал Онищенко.

Он добавил, что необходимо наладить производство хотя бы медицинских масок. Нужно восстановить производство медицинской техники, но делать это нужно очень осторожно, чтобы не было нежелательных последствий. Он напомнил, что, например, в 90-е годы страна потеряла все, в том числе инсулин.

По словам Онищенко, не стоит переживать, а нужно вводить определенные меры, которые не причинили бы вреда.

Он отметил, что за введение подобных инициатив нужно нести ответственность и делать все осторожно.