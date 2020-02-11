РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. Барьерные ограждения на подходах к железнодорожной станции Павшино в подмосковном Красногорске установят до конца нынешнего года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«До конца текущего года на подходах к платформе (Павшино – ред.) установят барьерные ограждения, которые не позволят гражданам пересекать железную дорогу в неположенном месте», – говорится в сообщении.

Ежегодно в Московской области из-за несанкционированных переходов железнодорожных путей погибают десятки человек. В январе текущего года несчастный случай со смертельным исходом произошел на станции Павшино.

«Основные причины травмирования граждан на железнодорожных путях – хождение по «народным тропам» и по железным дорогам в неустановленных местах», – отметил начальник межмуниципального управления №9 ГКУ АПИ Московской области Роман Курбанов.

По словам начальника управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа Красногорск Евгения Владимирского, после реконструкции Московских центральных диаметров подходы к станциям округа будут организованы строго через конкорсы – распределительные залы для пассажиров.