РИАМО - 11 фев. В Подмосковье и Москве до вечера 12 февраля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, в регионе также действует предупреждение из-за порывистого ветра, гололеда и налипания мокрого снега, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о погодной опасности из-за гололедицы действует до 22:00 12 февраля. Также объявлен «желтый» уровень из-за порывистого ветра, гололеда и налипания мокрого снега до 21 часа вторника.

«Желтый» уровень объявили на всей территории Центрального федерального округа.

В Московском регионе 12 февраля будет облачно, ожидаются небольшие осадки, местами образуется гололедица. Температура в течение суток составит минус 1 – плюс 1 градус.