РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. Спортсменка из подмосковного Красногорска Халида Воробьева выиграла Кубок Союза конькобежцев России в возрастной категории 70 лет, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Соревнования прошли в Коломне в минувшие выходные среди спортсменов средних и старших групп населения по конькобежному спорту (спринтерское многоборье). Участие приняли 52 конькобежца в возрастных категориях от 30 до 80 лет и старше из Архангельска, Екатеринбурга, Иванова, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Твери, Челябинска, Москвы, Московской области и других регионов России.

«С результатом 240,675 в многоборье спортсменка из Красногорска Халида Воробьева одержала победу в возрастной категории 70 лет», – говорится в сообщении.

Воробьева – мастер спорта международного класса, автор мирового рекорда на дистанции 1,5 тысячи метров (Медео, 1978 год), 4-кратная чемпионка мира по спринтерскому многоборью и 10-кратная чемпионка России сревот ди ветеранов.