РИАМО - 11 фев. На территории музея-заповедника А.С. Пушкина в подмосковной усадьбе Захарово 29 февраля состоятся главные масленичные гуляния, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Традиционные проводы зимы – празднование Масленицы – начнутся в 12:00. Гостей ждут хороводы, пляски, песни, заигрыши, игры и забавы. А также катания на старинных качелях и каруселях, широкая ярмарка товаров и лакомств со всего света, мастер-классы и гала-концерт», – говорится в сообщении.

Тематические площадки будут расположены по периметру и в центре поляны. На малой поляне юный гостей ожидает большой детский праздник.

На праздничных мероприятиях выступят народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня»; ансамбли «Славяне» и «Россияне», братья Бондаренко, Александр Варнаев, балет «Живая планета» и фолк-группа «После одиннадцати».

Масленичная неделя в этом году пройдет с 24 февраля по 1 марта. Развлекательные программы готовят областные музеи, дома культуры, театры, колледжи и библиотеки.

Как провести зиму в Подмосковье>>