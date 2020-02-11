РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 фев. В подмосковном Подольске открыли для катания основной склон горнолыжного комплекса «Красная горка», сообщается на сайте горнолыжного комплекса.

«Рады сообщить, что мы запускаем основной склон!» – говорится в сообщении.

1 февраля в горнолыжном комплексе «Красная Горка» открылась трасса для катания на тюбингах. Оплатить катание на горке и взять напрокат каски и другое оборудование можно в специальном отапливаемом здании. Длина склонов – от 100 до 380 метров, трассы освещены и постоянно выравниваются с помощью ратрака. На склонах комплекса работает система оснежения.

Есть мастерская по ремонту и тюнингу горнолыжного оборудования. Желающим освоить или усовершенствовать технику катания на лыжах или сноуборде помогают опытные инструкторы. Для удобства посетителей оборудовали места для переодевания. Работает детская школа горнолыжного спорта и сноуборда, а также кафе, где можно быстро и вкусно перекусить.

Горнолыжный комплекс «Красная Горка» расположен на холме над плотиной на реке Пахре на Гаражном проезде, 8А. По субботам и праздничным дням он работает с 09:00 до 23:30, по воскресеньям – с 9:00 до 23:30. В понедельник комплекс работает с 14:00 до 22:00, по вторникам, средам, четвергам – с 11:00 до 22:00, по пятницам с 11:00 до 23:30.