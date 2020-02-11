РИАМО - 11 фев. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов вручил 15 премий губернатора Подмосковья в сфере науки и инноваций молодым ученым и специалистам, размер одной премии составляет 700 тысяч рублей, передает корреспондент РИАМО.

«Московская область заинтересована в развитии науки. Спасибо вам за труд. <...> Надеюсь, эти может быть не самые большие деньги позволят ощущать себя более защищенными. Поэтому хотел бы вручить вам памятные свидетельства на получение данных денег как знак благодарности от Московской области и жителей Московской области», - сказал Хромов в ходе торжественной церемонии.

Свидетельство вручили авторскому коллективу научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ), в составе которого младший научный сотрудник Ирина Разницына и младший научный сотрудник Полина Глазкова; авторскому коллективу аАО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», в составе которого кандидат технических наук, начальник сектора Егор Земляный, инженер-программист Вадим Тарарыкин и математик Константин Чеканов; авторскому коллективу ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева, в составе которого ведущий инженер Федор Воронин и инженер-программист Михаил Харчиков.

Еще свидетельства вручили члену авторского коллектива института физики твердого тела РАН Ирине Долгановой, члену авторского коллектива Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского Кириллу Анисимову, а также кандидату химических наук, начальнику сектора научно-производственного предприятия «Исток» имени А.И. Шокина Сергею Голубеву, кандидату физико-математических наук, доценту Московского государственного областного университета Юлии Кулешовой

Кроме того, свидетельства получили кандидат медицинских наук – научный сотрудник МОНИКИ Элвин Аббас оглы Мамедов, кандидат ветеринарных наук – заведующая лабораторией НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева Ирина Петрова; кандидат биологических наук – младший научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН Людмила Тихонова; кандидат технических наук – младший научный сотрудник Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения имени А.Г. Мержанова РАН Андрей Чижиков; научный сотрудник Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск Минобороны РФ Елена Яковлева.

Всего молодым ученым вручили 15 премий по 700 тысяч рублей, уточнил представитель пресс-службы губернатора и правительства Московской области.