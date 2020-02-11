РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Полицейские Подольска задержали местного жителя по подозрению в краже мобильного телефона, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 20-летней местной жительницы. Она рассказала, что около одного из домов на улице Веллинга неизвестный украл ее мобильный телефон стоимостью более 9 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержан 26-летний подольчанин. В отношении подозреваемого следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал обязательство о явке. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.