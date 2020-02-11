РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 фев. В подмосковном Подольске на 22 промышленных площадках работают 1 688 предприятий, из них 45% в промышленной сфере, сообщается на сайте администрации городского округа.

«На территории Подольска функционируют 22 промышленные площадки, на которых ведут деятельность 1 688 предприятий. Также в Подольске продолжается активное строительство объектов складского назначения, в том числе в индустриальных парках. В 2019 году в эксплуатацию введено 13 складских объектов», – говорится в сообщении.

В настоящее время загрузка производственных мощностей промплощадок составляет от 60% до 80% в зависимости от месторасположения, состояния основных фондов, инженерной инфраструктуры и транспортной доступности. Преобладающей сферой на промплощадках остается промышленность. По состоянию на 1 января 2020 года, удельный вес численности работающих в промышленной сфере составляет 45%, в оптово-розничной торговле – 27%, на предприятиях, оказывающих услуги, – 17%, на предприятиях складирования – 5%, прочих видах деятельности – 6%.

В 2019 году на промплощадки привлечено 290 резидентов, создано 1 287 новых рабочих мест. Среди наиболее значимых промышленных предприятий, начавших работу в 2019 году, являются ООО «Гастро Люкс» (промплощадка «Подольсккабель»), ООО «ПОЛИПАКС» (промплощадка ПЗЦМ), ООО «ПТК «Амиконе» (промплощадка «Форсион»), ООО «Арктика Групп» (промплощадка «Сельхозтехника») и другие.

На промышленной площадке Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) для сохранения статуса промышленной зоны и развития действующих предприятий компания ООО «СП-Логистик» предпринят ряд шагов для объединения собственников в решении вопросов диверсификации производств, благоустройства, дорожной ситуации, земельных отношений, бесперебойной поставки коммунальных услуг. В 2019 году там провели ремонтные работы в корпусах, построили дополнительные ангары и многое другое. В 2020 году планируется проведение мероприятий по созданию полноценного технопарка, разработки концепции инвестиционного развития территории.