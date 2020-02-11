РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 фев. Школьнику Даниилу Федотову в Королеве вручили часы и грамоту за спасение жизни соседа, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Благодарность за спасение жизни пожилого человека ученик 8 класса школы №2 имени Михайлова получил из рук первого заместителя главы города Юрия Копцика.

«Даниил не растерялся, смог оказать первую помощь пожилому человеку до приезда медиков и своими действиями помог спасти жизнь. Благодарим его за неравнодушие, вручаем часы и благодарность», – сказал Копцик.

26 декабря Даниил собрался в школу. В подъезде он обнаружил пожилого соседа, лежащего на полу с признаками инсульта. Школьник сразу позвонил маме, супруге соседа и в скорую. Потом, чтобы мужчина не захлебнулся, повернул его набок, подперев собой голову соседа, вытирал полотенцем идущую изо рта пену с целью не допустить ее попадания в дыхательные пути. Подоспевшие врачи сообщили, что мальчик среагировал вовремя и правильно. Его действия помогли спасти жизнь пожилому человеку.