РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Рабочие спилили сухие деревья и ветви возле двух домов в Южном поселке в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники подрядной организации управляющей организации МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск произвели обрезку ветвей деревьев в ряде придомовых территорий и спиливание сухих старых деревьев. В частности, такая работа выполнена у многоквартирных домов №№18 и 29 по Южному поселку», – говорится в сообщении.

Также управляющая компания призывает жителей бережно относиться к общему имуществу многоквартирных домов.

«Сотрудникам участка сантехнических работ МУП «СЕЗ» опять пришлось прочищать засор, образованный в результате сброса в канализацию бытовых отходов. Работа проводилась по адресу: улица Победы, дом 14», – поясняется в материале.