РИАМО - 11 фев. Свыше 78 тысяч подмосковных девятиклассников примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку, которое пройдет 12 февраля во всех школах региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Им (школьникам – ред.) будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником», - уточнила министр образования региона Ирина Каклюгина.

С результатами собеседования учащиеся девятых классов смогут ознакомиться в своих образовательных учреждениях.

Для выпускников, получивших «незачет» или не явившихся по уважительным причинам, предусмотрены дополнительные дни сдачи - 11 марта и 18 мая.

Каклюгина напомнила, что успешная сдача итогового собеседования станет допуском учеников к прохождению государственной итоговой аттестации (ГИА).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за последние семь лет в регионе ввели в эксплуатацию 135 школ. Еще 33 новых образовательных учреждения введут в строй в нынешнем году.