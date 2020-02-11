РИАМО - 11 фев. Британская вещательная корпорация ВВС планирует снять сериал о шведской экоактивистке Грете Тунберг, сообщает Газета.ru.

«Научное подразделение BBC объявило о работе над сериалом о 17-летней активистке Грете Тунберг. Сериал будет отчасти биографическим, отчасти научным – в нем будет показаны не только мотивационные речи активистки и ее жизнь, но и свидетельства ученых о том, какую угрозу несет изменение климата», – говорится в сообщении.

В проекте также примут участие эксперты, которые объяснят, почему важно уделять внимание вопросам экологии.

Число эпизодов сериала, а также дата премьеры пока не оглашены.

Ранее телесеть Hulu объявила о планах снять о Тунберг документальный фильм «Грета».