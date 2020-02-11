РИАМО - 11 фев. В рамках проекта «Активный гражданин» жители Москвы могут проголосовать за лучший каток городского парка, всего в голосовании представлено 16 объектов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По итогам голосования будет составлен рейтинг катков в столичных парках.

«Всего будет шесть вопросов. Сначала москвичи выберут один из 16 парков, среди которых Измайловский, Таганский, Перовский, Воронцовский, Бабушкинский, Гончаровский, парк Горького, «Сокольники», «Красная Пресня», «Фили», сад имени Баумана, сад «Эрмитаж», парк на Ангарской улице, ландшафтный парк «Митино», сквер по Олонецкому проезду и парк 50-летия Октября», - отмечается в материале.

Кроме того, в голосовании есть вариант ответа «Я не посещаю катки в городских парках».

Участники опроса в проекте «Активный гражданин» также смогут оценить элементы инфраструктуры парковых катков, качество льда, работу пунктов проката. Также москвичи расскажут о работе раздевалок и гардеробных, выскажут мнение по поводу светомузыкального сопровождения. В последнем вопросе предлагается дать общую оценку выбранному катку.

При ответе на каждый вопрос требуется указать от одного до 10 баллов. Есть вариант «Затрудняюсь поставить оценку».

В этом зимнем сезоне, стартовавшем в столичных парках 22 ноября, работает 20 площадок с искусственным льдом. Самый большой каток Москвы и Европы работает на ВДНХ, а в парке Горького открыли каток в космическом стиле.