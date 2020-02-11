РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. Муниципальный этап областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья» среди воспитателей детских садов стартовал в Балашихе, 20 конкурсантов соревнуются между собой, чтобы попасть в финал, который пройдет 14 февраля, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Отбор участниц проходил на уровне 90 дошкольных учреждений городского округа в течение полугода. Первый этап муниципального конкурса проходит в детском саду №46 «Маленькая страна» в микрорайоне Авиаторов.

«Стартовал первый этап муниципального конкурса, который проходит в рамках традиционного областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья». На его первом этапе принимают участие воспитатели, инструкторы по физкультуре, музыкальные работники, учителя-логопеды. В этом году рекордное количество участников – 20. Сначала участницы показывают свою визитку в виде 10-минутного видеоролика, в котором рассказывают о своей профессиональной педагогической деятельности, и 20-минутный мастер-класс. Затем в течение 5 минут отвечают на вопросы жюри», – сказала Рожкова.

Она добавила, что вечером по итогам первого этапа жюри выберет пятерку лучших, которые в финале в качестве конкурсного задания покажут занятия с детьми. Финал муниципального этапа конкурса пройдет 14 февраля. Тогда же и будет объявлен победитель муниципального этапа, который представит Балашиху на региональном этапе.

Перед началом первого этапа всех участниц приветствовала победительница конкурса 2019 года, воспитатель детского сада №46 Юлия Шутова, которая в 2020 году вошла в состав жюри.

А затем всем 20 конкурсанткам вручили сертификаты участниц конкурса.