РИАМО - 11 фев. Ко Дню святого Валентина столичные рестораны и бары приготовили для гостей специальное меню, приятные комплименты и развлекательные программы, сообщили РИАМО представители заведений.

«В День всех влюбленных в ресторане BURO.TSUM гостей ждут сладкие комплименты: десерт из бананового мусса в виде черного сердца и авторский коктейль на основе джина, клубничного ликера и ликера личи», - сказал представитель ресторана BURO.TSUM.

В ресторанах Ruski и Birds, которые находятся в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити», 14 февраля влюбленные смогут «узаконить» свои отношения при свидетелях. Под дождем из лепестков роз пары обменяются фирменными браслетами с надписью «Выше только любовь» и получат на память видео и фотографии с церемонии. Все пары также получат подарок.

«Ко Дню святого Валентина бармен ресторана Food Embassy подготовит пять «любовных» коктейлей. «Эликсир любви» - джин с игристым и с джемом из лепестков роз. «Страстное желание» смешивают на роме и красном вермуте. В «Чаше любви» джин подчеркнут гранатовым соком. Коктейль «Амортенция» - на пряном роме с личи, клубникой и медом. В состав коктейля на двоих со звучащим названием «Неразлучники» входят джин с прозрачным ликером на мараскиновой вишне, биттер и фрукты», - сказал представитель ресторана Food Embassy.

Кроме того, всех посетителей здесь ожидает подарок - ассорти розовых десертов. В него войдут мармелад, безе, карамель, бискотти, миниатюрные пряники. Приятным бонусом для гостей станет розыгрыш подарочных сертификатов, живое выступление инструментального дуэта и красивая фотозона.

Шеф-повар ресторана турецкой кухни Cihan Turkish Steak & Kebab приготовит ко Дню всех влюбленных сочное, покрытое сусальным золотом кефте (род фрикаделек – ред.) в форме сердца с расплавленным сыром внутри.

Любителям морепродуктов в рыбном ресторане «Черетто Море» предложат разработанный специально к 14 февраля сет. Сначала на ледяном плато подадут устрицы, морских ежей, магаданские креветки и севиче из гребешка. После - две порции карпаччо из тунца с трюфельной пастой, томатной сальсой и соусом терияки. Далее гостям предложат соте из тигровых креветок, мидий, кальмаров и дорады в пикантном соусе из томатов. Под конец подадут десерт в форме сердца из малинового мусса с малиновым желе внутри.

«В самый романтичный праздник года всех посетителей ресторана «Причал» угостят игристым вином и клубникой в шоколаде», - отметил представитель заведения.

В ресторане «Аист» для влюбленных приготовили сет из эксклюзивных блюд-афродизиаков. В праздничный день ресторан украсят цветами и организуют музыкальное сопровождение – будет звучать классика-лаундж и джаз. Также 14 февраля ресторан разыграет сертификат на романтический спа-вечер для двоих.

Специально ко Дню всех влюбленных в «Кофемании» создали десерт «Признание», попробовать который можно будет с 12 по 14 февраля.

«Десерт создан в виде нежно-розового сердца, внутри которого скрываются миндальный бисквит, грейпфрутовый кули, кокосовый крем с бурбонской ванилью, земляничный мусс и глазурь с дробленым миндалем», - сказал сотрудник пресс-службы «Кофемании».