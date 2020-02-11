РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. Около 100 единиц специальной техники и 400 сотрудников коммунальных служб устраняют последствия снегопада в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«На дороги и улицы округа вышли около 100 единиц техники и 400 дворников, проезжие и пешеходные части обрабатываются противогололедными материалами», – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в городском округе Красногорск дорожные и коммунальные службы вывезли порядка 1 200 кубометров снега.

«По прогнозам метеорологов, снегопад будет продолжаться сегодня, 11 февраля, минимум до середины дня», – добавляется в материале.

Госавтоинспекторы напоминают участникам дорожного движения об ограничении видимости из-за снегопада и рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах.