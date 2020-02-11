РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. Во вторник в Люберецком дворце культуры состоится бесплатный показ спектакля «За гранью…» для жителей округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Одиннадцатого февраля в Люберецком дворце культуры по адресу: Октябрьский проспект, дом №200 состоится премьера спектакля «За гранью…». Начало действия в 19:00, вход свободный, спектакль могут посетить жители старше 16 лет», – говорится в сообщении.

Мероприятие подготовлено студенческим театром МГАФК «Созвездие». Режиссером-постановщиком спектакля является Виктория Алешина.

«В музыкальном спектакле «За гранью…» сошлись пласты исторических времен: современности и Викторианской эпохи. В едином пространстве мы увидим исповедь известных литературных персонажей XIX века и нашу современницу – студентку Софи Бэйгл, ищущую свой путь», – заключается в сообщении.