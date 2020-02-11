РИАМО - 11 фев. Сотрудники МЧС и передвижной лаборатории ФГУП «Радон» продолжают проводить мониторинг уровня радиации в районе Каширского шоссе в Москве, превышения нормы излучения не зафиксировано, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

Ранее СМИ сообщали, что в районе склона, где запланировано строительство участка Юго-Восточной хорды, зафиксировали 60-кратное превышение нормы радиации.

«Аналитическая лаборатория контроля объектов окружающей среды в составе ЦУКС ГУ МЧС России по Москве и передвижная лаборатория ФГУП «Радон» продолжают мониторинг уровня радиации. Радиометрические исследования проводятся по адресу: Каширское шоссе, дом 49. Превышений уровня естественного фона радиации не зафиксировано», – говорится в сообщении.

В составе лаборатории есть дозиметры-радиометры, предназначенные для оперативного выявления зон с повышенной интенсивностью гамма-излучения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что исследования подтвердили наличие радиационного загрязнения грунта возле Московского завода полиметаллов, где планируется построить Юго-Восточную хорду. На данном участке планируют провести полномасштабную рекультивацию. Зараженный грунт вывезут за пределы мегаполиса.