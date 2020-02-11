РИАМО - 11 фев. Пассажирам поезда «Сапсан», который следовал из Санкт-Петербурга в Москву и был задержан в пути из-за технической неисправности, будет выплачена компенсация, говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги.

Компенсация составит 100% оплату стоимости билета на поезд.

«Для получения компенсации пассажиры могут заполнить бланк претензии на выплату денежных компенсаций, который размещен на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в подразделе «Часто задаваемые вопросы» в пункте «О сумме выплаты денежной компенсации за опоздание скоростного поезда «Сапсан». Адрес направления претензии размещен на бланке», - говорится в сообщении.

10 февраля в 20:27 на станции Решетниково ОЖД встал «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург – Москва. Причиной остановки названа техническая неисправность. Пассажиров довезли до столицы на поезде «Ласточка». Они прибыли на Ленинградский вокзал с задержкой на 1 час 16 минут.