РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. Сотрудники ГИБДД в подмосковном Красногорске до 16 февраля проведут профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений при перевозке опасных грузов, говорится в сообщении ОГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск.

«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и пресечения правонарушений при осуществлении перевозок опасных грузов с 10 по 16 февраля на территории Московской области (в том числе в Красногорске – ред.) проводится профилактический рейд «Опасный груз», направленный на выявление нарушений в данной сфере», – сообщил начальник отделения технического надзора отдела ГИБДД УМВД России по Красногорску Олег Инчиков.

Он отметил, что в рамках мероприятий особое внимание уделят соответствию технического состояния и конструкции транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, требованиям безопасности, соблюдению водителями, должностными и юридическими лицами требований Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) и иных требований нормативных правовых актов.