РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Школьники Подольска до 2 марта смогут принять участие в конкурсе на лучший логотип областной олимпиады старшеклассников по избирательному законодательству, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Юные подольчане могут принять участие в конкурсе «Я школьник, я так вижу», который с 3 февраля по 2 марта проводит Избирательная комиссия Московской области (ИКМО). Это областной конкурс на лучший логотип областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных организаций по избирательному законодательству. Принять участие в конкурсе может любой школьник», – говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе школьникам необходимо разработать логотип, выложить его в профиле в соцсети Instagram, а в описаниях расшифровать значение каждого элемента на логотипе. Также профиль должен быть открыт на время проведения конкурса, а в посте нужно отметить профиль @izbirkommo и указать в описании хештеги: «#ikmo_coaching» и «#яшкольникятаквижу».

Жюри конкурса 3 марта рассмотрит опубликованные участниками в сети Instagram материалы, подведет итоги и определит победителей.