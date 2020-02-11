РИАМО - 11 фев. В интернете в течение нескольких дней в свободном доступе находились персональные данные более 44 тысяч россиян, которые намеревались взять кредит у брокера «Альфа-Кредит», сообщает РБК.

«Данные десятков тысяч россиян можно использовать для рекламных обзвонов и социальной инженерии», - говорится в материале.

Брокер «Альфа-Кредит» осуществляет сбор данных россиян, которые хотят получить займ, помогает в подборе кредита и в его получении. В интернет попали имена, фамилии, отчества и номера телефонов заявщиков, которые находились в системе управления базами данных MongoDB с открытым кодом, что используется некоторыми банками для выполнения внутренних задач.

Основатель и технический директор компании в сфере информационной безопасности DeviceLock Ашот Оганесян сообщил, что поисковик проиндексировал базу 31 января. Утечка была обнаружена 1 февраля, о чем был проинформирован брокер.

В базе находилась информация о более чем 44 тысячах человек, которая, помимо ФИО, включала сумму и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес электронной почты и город.

Третьего февраля издание отправило запрос в компанию по поводу базы, которая на тот момент все еще находилась в общем доступе. На следующий день ее закрыли. Таким образом данные находились в Сети четыре дня.