РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. В подмосковном Подольске работает 30 учреждений финансово-кредитной сферы и 28 дополнительных офисов банков, а также 197 банкоматов и 72 платежных терминала, сообщается на сайте администрации горокруга.

Все больше подольчан переходят на современный формат денежных расчетов. В округе отмечается ежегодное увеличение числа банкоматов и терминалов обслуживания клиентов для осуществления коммунальных, налоговых и иных платежей.

«В Подольске банковская сфера представлена 30 учреждениями финансово-кредитной сферы и 28 дополнительными офисами (отделениями) этих банков. Общее количество банкоматов составляет 197 единиц и 72 платежных терминала», – говорится в сообщении.

В рамках общения с предпринимателями муниципалитета по вопросам кредитования подольским филиалом банка «Возрождение» проведено мероприятие на тему «Инструменты государственной поддержки». Для предприятий малого и среднего бизнеса запущен новый сервис «Онлайн-регистрация бизнеса». Также в 2019 году дополнительный офис «Подольский» банка «Возрождение» выступил стратегическим партнером в реализации масштабной благотворительной программы «Добрая комната», в рамках которой появились открытые игровые зоны в детских медицинских стационарах – Московской областной детской больнице в районе деревни Бородино и детской поликлинике №2 на улице Индустриальная.