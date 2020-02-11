РИАМО - 11 фев. Автолюбителей призвали оставить свое авто у дома и пересесть на общественный транспорт, чтобы не мешать коммунальной технике убирать снег, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

В мегаполисе во вторник идет снег. Ожидается выпадение порядка 7% от месячной нормы осадков.

«На улице опять снег и гололедица. Все это надо убирать, чтобы вечером, когда поедем домой, не тратить время в пробках. Коммунальная техника уже вовсю работает. Не мешайте ей - по возможности пользуйтесь городским транспортом днем и в вечерний час пик», - говорится в сообщении.

Также московская Госавтоиспекция предупредила водителей и пешеходов о снегопаде и сильном ветре, в связи с чем посоветовали быть осторожными на проезжей части.