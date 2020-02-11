РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 11 фев. В марте текущего года спортсмены из Котельников примут участие в первенстве России по рукопашному бою среди юношей и девушек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Шесть спортсменов из Котельников примут участие в первенстве России среди юношей и девушек. Они заняли призовые места на первенстве Москвы по рукопашному бою, что гарантирует им участие в первенстве России», – говорится в сообщении.

На первенстве Москвы, которое ранее прошло в Реутове, всего 360 спортсменов боролись за медали департамента физической культуры и спорта Москвы, из них шесть – из Котельников. Финалистами стали Данил Солянов, Мария Самофалова, Альберт Абзатов, занявшие вторые места, а также Артур Абзатов, Элвин Алиев, Эвелина Магомедова, которые заняли третьи места.

Первенство России по рукопашному бою пройдет среди спортсменов в возрасте 14-18 лет в конце марта в Курске, в апреле в Волгодонске встретятся спортсмены в возрастной категории 10-14 лет.