РИАМО - 11 фев. В Подмосковье во вторник на уборку дворов и общественных территорий от снега вывели 16,3 тысячи дворников и 1,28 тысячи единиц специальной техники, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«На территории региона идет небольшой снег. В случае ухудшения погодных условий будут привлечены дополнительные люди и техника. В приоритетном порядке осуществляется уборка тротуаров, дворов, внутриквартальных проездов, детских и спортивных площадок», – отмечается в материале.

Только за одну ночь с 10 на 11 февраля очищено от снега и наледи 11,11 миллиона квадратных метров территорий. Противогололедными материалами обработали 20,87 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек.

На территории каждого городского округа Подмосковья организовано место для складирования снега. Вывезено 370 кубометров снега.

В Центре управления регионом работает штаб по контролю за уборкой дорог и дворов, где собирают всю информацию по проведению работ.

Ранее в Подмосковье запустили мобильное приложение, которое помогает контролировать качество уборки дворов. В дни снегопадов появляется «задание на уборку», дворник выходит на территорию, загружает в систему фото «до» и после уборки. Результаты работы оценивают сотрудники ЦУРа.