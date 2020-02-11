РИАМО – 11 фев. Вспышка коронавируса нового типа в Китае побудила российских производителей товаров легкой промышленности искать новых партнеров за пределами КНР, из-за этого могут вырасти цены на товары, в том числе на одежду, пишет во вторник газета «Известия».

«Китай — один из ведущих поставщиков в Россию сырья и полуфабрикатов для легкой промышленности, подчеркнули в Минпромторге. Поднебесная — также лидер по ввозу в страну синтетических тканей, крупный поставщик химических нитей и волокон. Плюс ко всему КНР — основной импортер готовых изделий», - отмечается в материале.

По словам заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктора Евтухова, сейчас нет форс-мажора. У многих российских производителей заранее заготовлены запасы сырья. Дело в том, что в январе весь Китай уходит на празднование Нового года, а к работе возвращается только в первых числах февраля, поэтому производители заранее формируют запасы материалов на первый квартал каждого года.

В то же время ситуация с коронавирусом может заставить производителей переориентироваться. Компании уже начали искать новых партнеров. Китайские фабрики могут быть заменены промышленниками Турции, Италии, Кореи и целого ряда других стран Азии.

Если российским производителям все же придется переориентироваться, то стоимость продукции может вырасти на 20%.