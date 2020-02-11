РИАМО - 11 фев. Новым резидентом технополиса «Москва» стала фабрика печати «Фотоэксперт», на предприятии будет создано свыше 200 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

«Фотоэксперт» занимается производством печатной продукции: фотографии, фотокниги, сувенирная и интерьерная продукция с индивидуальным дизайном. Компания входит в состав крупнейшего в Восточной Европе фотохолдинга.

«В статусе резидента московской особой экономической зоны компания «Фотоэксперт» реализует проект по созданию комплекса полиграфического оборудования для печати продукции на основе использования собственной разработанной ИТ-системы. В проект будет вложено 345 миллионов рублей и создано 237 рабочих мест», – сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, средняя зарплата у работников на фабрике будет 89 тысяч рублей.

Ежегодно на предприятии изготавливают 50 миллионов фотографий и свыше 1 миллиона школьных альбомов. Фабрика подготовила заказы для более чем 4,5 миллионов клиентов.

Статус резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» даст «Фотоэксперту» возможность применить льготный налоговый и таможенный режимы.