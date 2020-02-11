РИАМО - 11 фев. На 2-й улице Энтузиастов в столице планируют построить новый снегоплавильный комплекс, который будет перерабатывать 7 тысяч кубометров снега в сутки, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Снегоплавильный пункт расположен в районе Перово. На участке разместится снегоплавильная камера, сепараторы-дробилки для очистки от крупного мусора, насосная станция и площадка для временного складирования снега. Там же будет проложена и модернизирована система подземных подводящих и отводящих трубопроводов», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что для работников на данном объекте предусмотрено возведение двухэтажного производственно-бытового павильона.

Для размещения снегоплавильного комплекса нужно будет построить новый участок канализационной сети и провести работы по реконструкции существующего коллектора. Кроме того, планируется возвести отдельно стоящую трансформаторную подстанцию.

Для организации подъезда к новому объекту будет отремонтировано порядка 1 километра дорог. В планах расширить проезжую часть от 2-й улицы Энтузиастов вдоль железной дороги Рязанского направления МЖД. Также там сделают пешеходный тротуар.