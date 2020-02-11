РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 фев. Более 60 дворников приступили к уборке снега во дворах микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск во вторник, 11 февраля, на рассвете 61 дворник и три единицы техники приступили к расчистке дворов от выпавшего ночью снега. Уже очищены от снега придомовые территории по адресам: улица Мичурина, дом №12; улица Заводская, дом №8; улица Молодежная, дом №5; проспект 50 лет Октября, дома №№24, 30; улица Первомайская, дом №1; улица Школьная, дома №№19, 21», – говорится в сообщении.

Снег продолжает идти, работы по его уборке продолжаются.