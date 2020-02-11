РИАМО - 11 фев. Движение транспорта полностью восстановлено после прорыва канализации на Центральном проспекте в Зеленоградском округе столицы, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

Утром во вторник на Центральном проспекте в районе корпуса 436 на проезжей части произошел прорыв канализации. Движение было ограничено на одной полосе в сторону университета МИЭТ.

«Последствия прорыва канализации устранены, движение восстановлено в полном объеме», – говорится в сообщении.