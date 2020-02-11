РИАМО - 11 фев. В Московской области за прошедшие сутки очистили от снега и обработали противогололедными материалами свыше 20 тысяч километров дорог, для этого задействовали порядка 930 единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«За минувшие сутки дорожные службы очистили и обработали противогололедными материалами более 20 тысяч километров дорог регионального и муниципального значений. Мониторинг дорожной сети ведется в круглосуточном режиме для оперативного реагирования на погодные условия», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В первую очередь дорожники приводили в порядок участки трасс с высокой интенсивностью движения, также в приоритете убирали мосты, путепроводы, эстакады, крутые повороты, спуски и подъемы.

В Домодедове, Пущине, Серпухове, Протвине, Подольске, Чехове и Ступине, а также в Ленинском округе в порядок привели порядка 2,5 тысяч километров региональной дорожной сети. Больше всего работы на муниципальных дорогах провели в Солнечногорске (612 километров дорог), Коломенском округе (416 километров) и Химках (368 километров).

Во вторник в Подмосковье также ожидается снегопад, температура воздуха будет держаться в пределах минус 1 – плюс 1 градуса, ветер будет дуть южный и юго-западный со скоростью 4-8 метров в секунду. На дорогах может образоваться гололедица.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными, не превышать скорость и не совершать резких маневров.