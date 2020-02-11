РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 фев. Более 600 родителей оценили питание детей в школьных столовых Королева, написал глава города Александр Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

В Королеве, как и в других городах Подмосковья, проходит проект губернатора Андрея Воробьева «Родительский контроль».

«За последние 10 дней наши школьные столовые посетили уже более 600 родителей. Приятно, что все они дали положительную оценку предоставленному питанию», – написал Ходырев.

Благодаря этой инициативе мамы и папы школьников сами оценивают, как питается их ребенок, и отправляют свой отзыв на портал «Добродел», воспользовавшись QR-кодами, которые размещены на плакатах в столовых. Чтобы принять участие в проекте, необходимо обратиться с просьбой к классному руководителю.