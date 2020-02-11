Как инвалиду установить пандус в многоквартирном доме в Подмосковье

1

Право на беспрепятственный доступ к общему имуществу многоквартирных домов закреплено за инвалидами на федеральном и региональном уровне.

Во-первых, согласно Федеральному закону № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного самоуправления обязаны создавать условия для инвалидов (в т. ч. колясочников и передвигающихся с помощью собак-поводырей), чтобы они могли иметь беспрепятственный доступ к всевозможным социальным, культурным учреждениям, транспорту. Доступ должен быть обеспечен и к жилым зданиям.

Во-вторых, по словам юриста «Европейской юридической службы» Эрдни Цамбуева, пунктом 5.1 ст. 2 Жилищного кодекса РФ установлено, что органы власти и органы местного самоуправления должны обеспечивать условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к общему имуществу в многоквартирных домах (МКД).

В-третьих, на региональном уровне действует ст. 5 Закона Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области», в которой прописана ответственность органов власти Московской области, органов местного самоуправления за обеспечение доступа инвалидов в т. ч. к жилым домам.

Непосредственно установку пандусов регулирует постановление правительства РФ от 9 июля 2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» и Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в МКД.

Согласно этим документам, для обеспечения доступа инвалида к его квартире и к общему имуществу МКД это имущество может быть переоборудовано в соответствии с теми ограничениями, которые есть у инвалида. Каким именно образом – зависит также и от общего имущества МКД.

Проезд подмосковных льготников по МЦД>>