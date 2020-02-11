Как инвалиду установить пандус в многоквартирном доме в Подмосковье

Законодательные основы
Право на беспрепятственный доступ к общему имуществу многоквартирных домов закреплено за инвалидами на федеральном и региональном уровне.
Во-первых, согласно Федеральному закону № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного самоуправления обязаны создавать условия для инвалидов (в т. ч. колясочников и передвигающихся с помощью собак-поводырей), чтобы они могли иметь беспрепятственный доступ к всевозможным социальным, культурным учреждениям, транспорту. Доступ должен быть обеспечен и к жилым зданиям.
Во-вторых, по словам юриста «Европейской юридической службы» Эрдни Цамбуева, пунктом 5.1 ст. 2 Жилищного кодекса РФ установлено, что органы власти и органы местного самоуправления должны обеспечивать условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к общему имуществу в многоквартирных домах (МКД).
В-третьих, на региональном уровне действует ст. 5 Закона Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области», в которой прописана ответственность органов власти Московской области, органов местного самоуправления за обеспечение доступа инвалидов в т. ч. к жилым домам.
Непосредственно установку пандусов регулирует постановление правительства РФ от 9 июля 2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» и Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в МКД.
Согласно этим документам, для обеспечения доступа инвалида к его квартире и к общему имуществу МКД это имущество может быть переоборудовано в соответствии с теми ограничениями, которые есть у инвалида. Каким именно образом – зависит также и от общего имущества МКД.
Требования к помещениям для инвалидов
Утвержденными правительством правилами предусмотрены конкретные требования об установке пандусов. Так, перепады уровней покрытия и пороги устраняются путем применения пандусов или уклонов покрытия.
Одиночные ступени должны быть заменены пандусами, лестницы должны быть дублированы пандусами. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалида на кресле-коляске, не должен превышать 5 %, поперечный – 2 %. На перепадах горизонтальных поверхностей высотой более 0,45 метра устанавливаются ограждения с поручнями.
Обращение в местную администрацию
Инвалид или его законный представитель должен обратиться в местную администрацию, написав заявление с просьбой об установке пандуса на имя главы администрации.
При этом предварительно созывать собрание собственников не требуется, т. к. приспособление общего имущества в МКД для нужд инвалидов допускается без решения такого собрания, если это приспособление (установка пандуса) осуществляется без привлечения денежных средств собственников, поясняет Цамбуев.
После того, как заявление было отправлено, в дом должна быть призвана специальная комиссия.
Обследование комиссией
Согласно правилам, жилое помещение инвалида и общее имущество МКД, в котором он проживет, должны быть обследованы, чтобы решить, как именно его приспособить к нуждам такого гражданина. Это напрямую зависит от его физических ограничений.
Обследование проводят специальные комиссии, создаваемые органами местного самоуправления. Созываются они по мере необходимости.
По результатам работы комиссии оформляется акт обследования жилого помещения инвалида и принимается решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта МКД, в котором проживает инвалид, а также составляется заключение о возможности (или невозможности) приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид.
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После обследования
Для принятия решения о включении дома в план по обеспечению условий доступа инвалидов к МКД заключение в течение 10 календарных дней со дня его вынесения направляется комиссией главе муниципального образования по месту нахождения жилого помещения инвалида. Ответственным за проведение последующих мероприятий является Минсоцразвития Московской области.
В тот же срок комиссия в письменной форме информирует о результатах инвалида, проживающего в обследованном доме, и направляет ему копию этого заключения.
А вот когда именно будет установлен пандус, закон не регулирует, уточняет Цамбуев.
Альтернативный способ: обращение в УК
Юрист рассказывает, что в судебной практике нет единообразия по вопросу порядка установки пандусов в МКД, и есть альтернативный алгоритм действий.
В некоторых случаях суды считают, что обязанность по установке пандуса законодательством возложена на управляющую компанию в МКД. Иногда суды удовлетворяли исковые требования истцов об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в МКД за счет средств управляющей компании.
Например, в апелляционном определении Московского областного суда от 07.09.2016 № 33-24569/2016 суд посчитал, что обязанность по представлению доказательств доступности беспрепятственного пользования истцом своим жилым помещением, наличия или отсутствия необходимости в установке специальных приспособлений для доступа истца к месту своего проживания, а также возможность установления иных приспособлений для перемещения маломобильных групп населения возлагалась не на истца, а на собственников в лице ПЖСК «Орбита» многоквартирного дома, осуществляющих управление домом.
Поэтому обращение в управляющую компанию МКД – тоже подходящий вариант. При этом установка пандуса будет осуществляться без привлечения денежных средств собственников помещений в данном доме и в связи с этим не требует проведения общего собрания собственников.
Что делать, если отказали в установке
В случае отказа в установке пандуса можно обратиться в суд с иском, в частности, к организации, осуществляющей управление вашим МКД, чтобы она установила пандус.
Кроме того, с целью осуществления надзора можно подготовить письменную жалобу в прокуратуру. Прокурор рассмотрит жалобу и примет меры по пресечению нарушений прав заявителя, а также привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон.
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