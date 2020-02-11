РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Сотрудники полиции Подольска задержали ранее судимого жителя Республики Башкортостан за кражу телефона в погрузочной зоне склада, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-ого отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 41-летнего представителя коммерческой компании. Он рассказал, что неизвестный в погрузочной зоне склада, который располагается в одном из домов на улице Поливановская, совершил кражу мобильного телефона. Общий материальный ущерб составил более 14 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 38-летнего ранее судимого жителя Республики Башкортостан. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.